صاروخ يضرب مطار بن جوريون ويعطل الرحلات بالكامل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 12:30 مساءً - تم إغلاق مطار بن غوريون اليوم أمام كل حركات الإقلاع والهبوط بسبب سقوط صاروخ في محيطه، مما استدعى تعليق العمليات الجوية لحين التأكد من السلامة.

وقد كشف الإسعاف الإسرائيلي القيام بإسعاف عدد من المصابين نتيجة الانفجار الذي ضرب المطار، بينما أفاد الإعلام الإسرائيلي بسماع دوي انفجارات كبيرة في المنطقة المحيطة بالمطار، مما أثار حالة من القلق بين المسافرين والسكان المحليين.

تأتي هذه التطورات في سياق التوترات المستمرة التي تشهدها المنطقة، حيث يراقب المسؤولون العسكريون والمدنيون الوضع عن كثب لاتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة وضمان استئناف الحركة الجوية بأسرع وقت ممكن.