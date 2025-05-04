إسرائيل تُعلن انتشار قواتها في جنوب سوريا بعد ليلة دامية!

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 4 مايو 2025 12:30 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي في الساعات المتأخرة من الليل بالأمس السبت ٣ مايو، عن كونه بدأ ينشر قواته في جنوب سوريا، وذلك بعد الليلة الدامية التي حدثت في الدروز.

أكد الإسرائيليون على أنهم يحموا فقط البلاد من دخول أي معتدي من هذه المنطقة، وأعلنوا أيضًا أن هذه الليلة جلبت ضحايا إلى الإسرائيليون، ورفعوا حالة الطوارئ للمساعدات واستقبال الجرحى.

أكد مسئول درزي على أنه لا يوجد أي انتشار من القوات الإسرائيلية في جنوب سوريا، وأوضح أن القوات متواجدة في محافظة القنيطرة، وهي قريبة من الجولان.