العالم اليوم - بعد الصاروخ الحوثي.. كاتس يهدد بـ"رد السبعة أضعاف"

انتم الان تتابعون خبر بعد الصاروخ الحوثي.. كاتس يهدد بـ"رد السبعة أضعاف" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 12:24 مساءً - هدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الأحد، بالرد "بسبعة أضعاف" على سقوط صاروخ أطلق من اليمن في محيط مطار بن غوريون.

وقال وزير الدفاع في بيان مقتضب "من يضربنا سيتم ضربه بسبعة أضعاف".

من جانبه، دعا زعيم حزب الوحدة الوطنية في إسرائيل، بيني غانتس، إلى رد فعل عنيف في طهران ردا على سقوط الصاروخ الذي أطلق من اليمن.

وكتب غانتس في تغريدة على حسابه في منصة "إكس"، الأحد: "هذه ليست اليمن، هذه إيران، إيران هي من تطلق الصواريخ الباليستية على دولة إسرائيل، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها. على الحكومة الإسرائيلية أن تستيقظ، إن إطلاق الصواريخ على دولة إسرائيل يجب أن يؤدي إلى رد فعل عنيف في طهران".

وأعلنت سلطة المطارات في إسرائيل الأحد استئناف حركة الملاحة في مطار بن غوريون بعد توقف قصير جراء سقوط صاروخ أطلق من اليمن بالقرب منه.

وأفاد المتحدث باسم سلطة المطارات في بيان مقتضب "تم استئناف عمليات الإقلاع والهبوط بشكل طبيعي. مطار بن غوريون مفتوح ويعمل كالمعتاد".

وأصيب عدة أشخاص بجروح طفيفة جرّاء سقوط الصاروخ، وفقما ذكرت القناة 13 الإسرائيلية، بينما أكدت خدمة إنقاذ"نجمة داوود الحمراء" إصابة ثمانية أشخاص.

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، الأحد، بأن إسرائيل تدرس تعديل سياستها تجاه اليمن.

ونقلت الصحيفة عن مصدر إسرائيلي قوله، إن تل أبيب تدرس تعديل سياستها تجاه اليمن بهدف الرد المباشر على الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي.

وأضاف المصدر أن "إسرائيل امتنعت مؤخرا عن استهداف مواقع في اليمن بناءً على طلب من الولايات المتحدة".