بعد صاروخ بن جوريون.. تل أبيب تراجع سياستها تجاه الحوثيين

أحمد جودة - القاهرة - 8 مصابين وارتباك الأوضاع

في تطور خطير يسلط الضوء على تزايد التوتر الإقليمي، أعلن الإعلام الإسرائيلي أن تل أبيب تدرس تغيير سياستها الحالية تجاه جماعة الحوثي، بعد سقوط صاروخ في محيط مطار بن جوريون الدولي، قادمًا من الأراضي اليمنية. وأكدت التقارير أن الرد الإسرائيلي في المرحلة المقبلة سيكون مباشرًا وفوريًا على أي إطلاق نار جديد.

انفجار مدوٍ.. ومصابون في الموقع

وفقًا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بإصابة 8 أشخاص جراء سقوط الصاروخ، أحدهم في حالة متوسطة. كما تم سماع دوي انفجارات قوية في محيط المطار، الأمر الذي دفع ملايين السكان في تل أبيب إلى الهروب نحو الملاجئ في حالة من الذعر.

جيش الاحتلال يفتح تحقيقًا وتعطل المواصلات

من جانبه، فتح جيش الاحتلال الإسرائيلي تحقيقًا عاجلًا لتحديد مصدر الصاروخ وكيفية وصوله إلى أحد أكثر المواقع حساسية في إسرائيل. وأفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية أن حركة القطارات والمواصلات العامة المؤدية إلى مطار بن جوريون تعطلت بالكامل عقب الحادث.

حفرة عملاقة تؤكد قوة الضربة

ذكرت وسائل الإعلام العبرية أن الانفجار خلّف حفرة بعمق 25 مترًا في موقع سقوط الصاروخ داخل المطار، في مشهد وصفته المصادر بـ "الغير مسبوق"، ما يشير إلى تطور نوعي في القدرات الصاروخية لدى الحوثيين.



