نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - تأجيل زيارة الرئيس القبرصي إلى إسرائيل عقب سقوط صاروخ في مطار بن جوريون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل، نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية، تأجيل زيارة الرئيس القبرصي إلى إسرائيل، وذلك عقب سقوط صاروخ في محيط مطار بن جوريون الدولي، ما أدى إلى اتخاذ تدابير أمنية مشددة، شملت إغلاق المطار بالكامل أمام حركة الإقلاع والهبوط.

وأكدت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" من القدس المحتلة، أن السلطات الإسرائيلية قررت إغلاق مطار بن جوريون، اليوم الأحد، بعد تعرض وسط إسرائيل لهجوم صاروخي مصدره اليمن، ما أسفر عن وقوع عدد من الإصابات بين المدنيين، لم يتم الإعلان عن تفاصيلهم بعد.

وذكرت المراسلة أن الصاروخ سقط في منطقة قريبة من المطار، مما استدعى استنفارًا أمنيًا واسع النطاق، وشللًا مؤقتًا في حركة الملاحة الجوية، في وقت كان من المقرر أن يصل فيه الرئيس القبرصي إلى إسرائيل في زيارة رسمية.

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه تلقى تقارير تفيد بسقوط مقذوف في منطقة وسط إسرائيل، مرجحًا أن يكون ناجمًا عن صاروخ تم إطلاقه من اليمن، مشيرًا إلى أن منظومات الدفاع الجوي رصدت الصاروخ أثناء تحليقه، وجرى العمل على اعتراضه.

وأوضح الجيش في بيانه أنه بصدد التحقيق في ملابسات الحادث وتحديد مدى الأضرار الناجمة عنه، كما شدد على أنه يتعامل بجدية مع أي تهديد خارجي يستهدف عمق الأراضي الإسرائيلية، لا سيما في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة.

يُذكر أن هذا الحادث يأتي في ظل تصاعد التوتر بين إسرائيل وعدد من الأطراف في المنطقة، وسط تهديدات متكررة من جماعات مسلحة في اليمن بإطلاق صواريخ تستهدف مواقع استراتيجية داخل الأراضي الإسرائيلية، خاصة بعد التورط الإسرائيلي في العمليات الجارية في قطاع غزة.