نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إغلاق مطار بن جوريون بعد هجوم صاروخي من اليمن وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، إغلاق مطار بن جوريون الدولي في تل أبيب أمام حركة الإقلاع والهبوط، وذلك عقب سقوط صاروخ أُطلق من اليمن باتجاه وسط إسرائيل، ما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، حسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن الشرطة الإسرائيلية منعت الدخول أو الاقتراب من محيط المطار، وسط إجراءات أمنية مشددة، تضمنت تشتيت عربات وأجهزة التشغيل في المطار، تخوفًا من قصف جديد أو تساقط شظايا قد تهدد سلامة المسافرين والعاملين.

انفجارات وصافرات إنذار في تل أبيب والقدس

وشهدت مدينة القدس المحتلة ومستوطنات الضفة الغربية دوي انفجارات قوية، بالتزامن مع إطلاق صافرات الإنذار في تل أبيب والقدس وعدة مناطق أخرى، في مشهد غير معتاد يعكس تصاعد التوترات الأمنية في العمق الإسرائيلي.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه رصد صاروخًا باليستيًا أُطلق من الأراضي اليمنية باتجاه إسرائيل، وتم تنفيذ عدة محاولات اعتراض، دون تأكيد رسمي بشأن نجاحها حتى لحظة إعداد هذا الخبر، حيث لا تزال النتائج قيد التحقق.

الحوثيون يتبنون الهجوم

وفي سياق متصل، أعلنت جماعة الحوثي اليمنية مسؤوليتها عن الهجوم، مؤكدة أنها استهدفت مطار بن جوريون الدولي بصاروخ من طراز "ذو الفقار"، كما زعمت أنها نفذت عملية اشتباك مع حاملة الطائرات الأمريكية "ترومان" في البحر الأحمر، في تصعيد خطير يهدد بتوسيع رقعة الصراع في المنطقة.

وكانت إسرائيل قد شهدت هجومًا مشابهًا منتصف الشهر الماضي، حين أُغلق مطار بن جوريون أيضًا بعد رصد صاروخين أُطلقا من اليمن، في سابقة عسكرية ألقت بظلالها على المشهد الأمني الإسرائيلي.