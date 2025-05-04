نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد استهداف مطار بن جوريون وسط إسرائيل.. إصابة 8 أشخاص بينهم حالة متوسطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلية، اليوم الأحد، إصابة 8 أشخاص إثر سقوط صاروخ في مطار بن جوريون الدولي، أحد أهم المطارات في إسرائيل.

وأكدت الهيئة أن أحد المصابين في حالة متوسطة، بينما تتراوح حالات المصابين الآخرين بين طفيفة إلى متوسطة.

ووفقًا لما نقلته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل، فإن الجيش الإسرائيلي أفاد بسقوط مقذوف في وسط البلاد بعد عدة محاولات لاعتراضه، مشيرًا إلى أن الصاروخ أُطلق من اليمن، في تطور خطير يشير إلى امتداد نطاق التهديدات الأمنية الإقليمية.

صفارات الإنذار في وسط إسرائيل

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي عن دويّ صفارات الإنذار في عدد من المناطق بوسط إسرائيل، في إشارة إلى احتمال وجود تهديدات صاروخية إضافية أو اختراق للدفاعات الجوية.

وتعكف القوات الإسرائيلية حاليًا على تقييم الأضرار المادية الناتجة عن الهجوم، وتحديد مسار الصاروخ وكيفية اختراقه منظومة الدفاع الجوي، في ظل ما وصفه مراقبون بـ "الإخفاق الأمني" أمام تطور القدرات الصاروخية القادمة من مناطق بعيدة مثل اليمن.