نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - سقوط صاروخ على مطار بن جوريون في تل أبيب وتوقف حركة الملاحة الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل بسقوط صاروخ في وسط مطار بن جوريون في تل أبيب، وذلك بعد نجاحه في اختراق أربع طبقات من أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي، ما أدى إلى حالة من الذعر وتوقف مؤقت لحركة الطيران.

عودة طائرة هندية ومنع الاقتراب من المطار

بالتزامن مع الحادث، عادت طائرة تابعة للخطوط الجوية الهندية أدراجها إلى الهند قبيل هبوطها بالمطار، كإجراء احترازي لتجنب التعرض للخطر، في حين فرضت الشرطة الإسرائيلية طوقًا أمنيًا مشددًا حول المطار، ومنعت المواطنين من الاقتراب أو التوجه إليه.

تحقيق عسكري عاجل

من جانبه، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي عن فتح تحقيق فوري في الواقعة، مؤكدًا أن الصاروخ تم إطلاقه من الأراضي اليمنية، في خطوة تصعيدية جديدة تهدد الأمن الجوي داخل عمق الأراضي الإسرائيلية.

ولم ترد حتى الآن تقارير رسمية عن وقوع إصابات أو خسائر بشرية نتيجة سقوط الصاروخ، إلا أن الحادث يمثل اختراقًا خطيرًا لأنظمة الدفاع الإسرائيلية ويطرح تساؤلات حول فعالية الردع الجوي في ظل تصاعد التهديدات الإقليمية.