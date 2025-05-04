نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إغلاق مطار بن جوريون بعد سقوط صاروخ ودوي انفجارات عنيفة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل، اليوم الأحد 4 مايو 2025، بأنه تم إغلاق مطار بن جوريون في تل أبيب أمام الإقلاع والهبوط، وذلك عقب تعرضه لقصف صاروخي أسفر عن سقوط عدد من المصابين، وفقًا لما أعلنه الإسعاف الإسرائيلي.

سقوط صاروخ داخل محيط مطار بن جوريون

أكدت مصادر طبية إسرائيلية أن صاروخًا سقط داخل مطار بن جوريون، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص، في حين لم يتم الكشف بعد عن عدد الإصابات بشكل رسمي.

وهرعت فرق الإسعاف والطوارئ إلى الموقع فور وقوع الانفجار لتقديم الخدمات الطبية للمصابين.

دوي انفجارات ضخمة في تل أبيب

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية، فقد سُمعت انفجارات قوية ومتتالية في محيط مطار بن جوريون، وسط حالة من الذعر والارتباك بين المسافرين والعاملين في المطار، ما دفع السلطات إلى إغلاق المجال الجوي فوق المطار مؤقتًا كإجراء احترازي.

تعليق الرحلات وتحويل مسارات الطائرات

ذكرت تقارير ميدانية أن جميع الرحلات الجوية من وإلى مطار بن جوريون قد تم تعليقها، فيما يجري الآن تحويل مسارات بعض الطائرات المتجهة إلى تل أبيب نحو مطارات بديلة داخل وخارج إسرائيل، إلى حين تأمين المطار والتأكد من سلامة المنشآت.