العالم اليوم - فيديو.. سقوط صاروخ في وسط إسرائيل أطلق من اليمن

انتم الان تتابعون خبر فيديو.. سقوط صاروخ في وسط إسرائيل أطلق من اليمن من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 10:30 صباحاً - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، سقوط مقذوف في وسط إسرائيل بعد عدة محاولات لاعتراض صاروخ أطلق من اليمن.

وأفاد الجيش الإسرائيلي أيضا بدويّ صفارات الإنذار في عدد من المناطق الإسرائيلية.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصاروخ سقط في منطقة مطار بن غوريون.

وبثت القناة 13 الإسرائيلية مشاهد فيديو تظهر سحب دخان كثيف تتصاعد في منطقة المطار.

ووفق القناة، انطلقت صفارات الإنذار في تل أبيب والعديد من المستوطنات في وسط إسرائيل، بعد إطلاق الصاروخ.

وكانت جماعة الحوثي، قد أعلنت الجمعة، أنها شنت هجوما جديدا على إسرائيل، التي أكدت اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.