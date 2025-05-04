نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إدارة ترامب تمضي في خطة لتقليص وظائف الاستخبارات الأمريكية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - دونالد ترامب، وكالة الاستخبارات الأمريكية، تخفيضات المخابرات، تسريح موظفين، الأمن القومي الأمريكي، تقليص القوة العاملة الفيدرالية

في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى إعادة هيكلة الجهاز الإداري الفيدرالي، تتجه إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تقليص كبير في أعداد الموظفين داخل وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) وعدد من الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الأخرى، وذلك وفقًا لما كشف عنه تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية.

خفض مرتقب لـ1200 وظيفة في وكالة الاستخبارات المركزية

وأشار التقرير إلى أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ستتأثر بشدة من خطة التخفيضات، حيث من المقرر أن يتم خفض نحو 1200 وظيفة داخل الوكالة خلال السنوات المقبلة، ضمن خطة أوسع لإعادة هيكلة جهاز الاستخبارات بما يتماشى مع توجهات إدارة ترامب لتقليص عدد الموظفين الفيدراليين.

جهاز الأمن القومي يواجه تقليصًا كبيرًا في القوة العاملة

كما لفت التقرير إلى أن جهاز الأمن القومي الأمريكي بدوره سيشهد تقليصًا كبيرًا في عدد الموظفين، إذ تعتزم الإدارة الأمريكية تسريح آلاف الموظفين ضمن السياسة ذاتها.

وأكد مسؤول مطلع على الخطة، رفض الكشف هويته، هذه المعلومات في تصريحات نقلتها وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية.

إخطار الكونجرس بخطة التخفيضات والتسريحات المبكرة

وذكر التقرير أن إدارة ترامب أخطرت أعضاء الكونجرس الأمريكي بهذه الخطط مسبقًا، مبينة أن عملية التخفيض ستتم تدريجيًا، من خلال وقف التعيينات الجديدة مقابل عمليات تسريح ممنهجة، مشيرة إلى أن "واشنطن بوست" كشفت أن التخفيضات تشمل مئات الموظفين الذين سيحالون إلى المعاش المبكر ضمن برنامج تقاعد اختياري.

CIA: التحركات جزء من استراتيجية شاملة لتجديد الوكالة

وفي بيان رسمي ردًا على استفسارات وسائل الإعلام، أكدت وكالة الاستخبارات المركزية أن مديرها آنذاك جون راتكليف يعمل على إعادة توجيه أولويات الوكالة لتتماشى مع توجهات ترامب في مجال الأمن القومي.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات جزء من "استراتيجية شاملة تهدف إلى ضخ طاقات جديدة داخل الوكالة، وإتاحة الفرصة للقادة الصاعدين لتولي المسؤولية".

برنامج التسريح الطوعي بدأته إدارة ترامب تحت شعار الكفاءة

وأشار التقرير إلى أن وكالة "CIA" كانت أول جهاز استخبارات ينضم رسميًا إلى برنامج التسريح الطوعي الذي أطلقته إدارة ترامب تحت شعار "الكفاءة وترشيد النفقات"، وهي السياسة التي تعهدت بتقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية بشكل جذري.

كما كشف أن جهاز الأمن القومي بدوره عرض على عدد من موظفيه التقدم باستقالات طوعية، في خطوة تهدف إلى تقليل أعداد العاملين بشكل تدريجي دون اللجوء إلى التسريح الإجباري.

تسريح موظفين جدد ضمن المرحلة المقبلة

وأوضح التقرير أن وكالة الاستخبارات المركزية تخطط كذلك لتسريح عدد من الموظفين الذين تم تعيينهم مؤخرًا، دون الكشف أعداد دقيقة، ما يعكس توجهًا حازمًا من الإدارة السابقة نحو تقليص الجهاز البيروقراطي للدولة وتخفيض ميزانيات أجهزة الأمن والمخابرات.