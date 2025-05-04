العالم اليوم - بعد اختبار الصاروخ.. باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية

انتم الان تتابعون خبر بعد اختبار الصاروخ.. باكستان تغلق موانئها أمام السفن الهندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 09:29 صباحاً - أعلنت وزارة الشؤون البحرية الباكستانية حظرا فوريا على دخول السفن التي ترفع العلم الهندي إلى الموانئ الباكستانية.

وأصدرت الوزارة إشعارا رسميا بهذا الأمر الذي يأتي في ظل تصاعد التوتر بين البلدين بسبب كشمير.

وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة أنه لن يتم السماح لأي سفينة تحمل العلم الباكستاني بالرسو في الموانئ الهندية أيضا، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم الأحد.

وكانت باكستان قد طالبت الجمعة، من حلفائها المساعدة في تهدئة التوترات مع الهند عقب الهجوم المميت الذي وقع في 22 أبريل على سياح في الشطر الخاضع لسيطرة الهند من كشمير والذي راح ضحيته 26 شخصا أغلبهم من الهندوس.

وألقت الهند باللائمة في الهجوم على باكستان وهو ما تنفيه الأخيرة بشدة.

وحظرت نيودلهي استيراد جميع السلع من باكستان أو المنقولة عبرها وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية، وأعلنت تعليق العمل باتفاقية تقاسم مياه نهر السند.

وأجرت باكستان، السبت، تجربة إطلاق لصاروخ بالستي، يبلغ مداه 450 كيلومترا.

وأوضح الجيش الباكستاني أن الهدف من إطلاق الصاروخ هو ضمان "الجاهزية العملياتية للقوات والتحقق من المعايير الفنية الرئيسية" بما في ذلك نظام الملاحة المتقدم في الصاروخ وتعزيز خصائص المناورات، بحسب بيان من الجيش.

جدير بالذكر أن منطقة كشمير المتنازع عليها منقسمة بين الهند وباكستان وتطالب كليهما بأحقيتها فيها بالكامل وخاضتا بسببها حربين عامي 1948و1965.