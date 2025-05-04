العالم اليوم - "الدعم السريع" يشنّ هجوما بالمسيّرات على مطار بورتسودان

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 08:28 صباحاً - أفادت وسائل إعلام سودانية بمهاجمة قوات الدعم السريع مطار بورتسودان اليوم الأحد.

وذكرت وسائل إعلام سودانية أن هجوم قوات الدعم السريع على مطار بورتسودان تمّ بالمسيرات.

وأضافت وسائل الإعلام السودانية أن المضادات الأرضية في المطار تصدت للمسيرات، ولم تسجل خسائر في الأرواح.

من جانبه قال الجيش السوداني إن قوات الدعم السريع شنت هجوما بالمسيرات على قاعدة عثمان دقنة الجوية، ومستودع للبضائع، وبعض المنشآت المدنية بمدينة بورتسودان.

وكانت قوات الدعم السريع قد أعلنت مساء الجمعة تحرير مدينة الخوي في ولاية غرب كردفان، وذلك بعد يوم واحد من تحريرها مدينة النهود.

وتتواصل الاشتباكات العنيفة في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور والتي تعتبر آخر معاقل الجيش السوداني والقوة المشتركة المتحالفة معه في الإقليم الذي سيطرت قوات الدعم السريع على معظم أجزائه خلال الأشهر الأولى من اندلاع القتال في منتصف أبريل 2023.

ومع احتدام المعارك في عدد من محاور القتال بالسودان تتدهور الأوضاع الإنسانية بشكل مريع، حيث أشارت تقارير إلى استمرار فرار المدنيين إلى مناطق آمنة نسبيا في ظل نقص حاد في مواد الإيواء والاحتياجات الغذائية والطبية.