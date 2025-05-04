العالم اليوم - "ستاربيس".. إيلون ماسك ينشئ مدينة خاصة بمشاريعه الفضائية

انتم الان تتابعون خبر "ستاربيس".. إيلون ماسك ينشئ مدينة خاصة بمشاريعه الفضائية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 07:24 صباحاً - حسم تصويت أجري السبت اعتماد مدينة رسمية باسم "ستاربيس" لتكون موطنا لشركة "سبيس إكس" للصواريخ والمشاريع الفضائية التابعة لإيلون ماسك في جنوب ولاية تكساس الأميركية.

ووفقا للنتائج التي نشرتها إدارة الانتخابات في مقاطعة كاميرون عبر الإنترنت، فقد بلغ عدد الأصوات 212 لصالح إنشاء المدينة مقابل 6 أصوات ضدها.

واحتفل ماسك بالنتيجة عبر منشور على منصته "إكس" قائلا إن "ستاربيس أصبحت الآن مدينة حقيقية".

وتُعد "ستاربيس" منشأة وموقعا لإطلاق صواريخ برنامج "سبيس إكس"، وهو برنامج مرتبط بعقود مع وزارة الدفاع الأميركية ووكالة الفضاء "ناسا"، ويهدف إلى إعادة إرسال رواد فضاء إلى القمر، وفي المستقبل إلى المريخ.

وكان ماسك قد طرح فكرة "ستاربيس" لأول مرة في عام 2021، حسبما ذكرت "الأسوشيتد برس".

ولم تفصح "سبيس إكس" كثيرا عن الأسباب الدقيقة لرغبتها في إنشاء مدينة تابعة لها.

وتبلغ مساحة المدينة الجديدة الواقعة في أقصى جنوب تكساس، قرب الحدود مع المكسيك، حوالي 1.5 ميل مربع (3.9 كيلومتر مربع)، وتتخللها طرق قليلة ومنازل متواضعة ومقطورات سكنية على الطراز الأميركي القديم.

وأثار الإعلان عن "ستاربيس" جدلا محليا في تكساس، حيث عبّر محتجون عن خشيتهم من توسيع ماسك سيطرته على المنطقة، خصوصا بعد طلب شركته صلاحيات لإغلاق الشواطئ العامة في المنطقة خلال عمليات الإطلاق للصواريخ.