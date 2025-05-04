العالم اليوم - بعد صورته بزي البابا.. انتقادات لاذعة تطال ترامب

انتم الان تتابعون خبر بعد صورته بزي البابا.. انتقادات لاذعة تطال ترامب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 07:24 صباحاً - نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة على منصته "تروث سوشيال" صورة له مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي وهو يرتدي زي البابا، بعد أن كان قد مازح صحافيين في وقت سابق بأنه يود أن يكون بابا الفاتيكان المقبل.

وظهر ترامب في الصورة بالرداء البابوي الأبيض بينما يشير بسبابته اليمنى نحو السماء.

وهذا الأسبوع عندما سئل ترامب من يود أن يكون البابا المقبل، قبل أيام من بدء الكرادلة اجتماعهم المغلق لانتخاب خليفة للبابا فرنسيس، أجاب "أود أن أصبح البابا، سيكون هذا خياري الأول".

لكن المؤتمر الكاثوليكي لولاية نيويورك الذي يقول إنه يمثل أساقفة الولاية في تعاملهم مع الحكومة، وجه انتقادات لاذعة للصورة.

وقال المؤتمر الكاثوليكي في منشور على حسابه في منصة "إكس": "لا يوجد شيء ذكي أو طريف في هذه الصورة، سيدي الرئيس".

وأضاف: "لقد دفنّا للتو البابا فرنسيس الحبيب، والكرادلة على وشك الدخول في مجمع رسمي لانتخاب خليفة جديد للقديس بطرس. لا تسخروا منا".

ويُعلن نحو 20 بالمئة من الأميركيين بأنهم كاثوليكيون، وقد أشارت استطلاعات الرأي في نوفمبر إلى أن 60 بالمئة منهم تقريبا صوتوا لترامب.

وعندما ترشح ترامب للرئاسة لأول مرة عام 2016 متعهدا في حملاته الانتخابية ببناء جدار حدودي مع المكسيك، كان البابا فرنسيس من أشد منتقديه.

ووقتها قال البابا للصحافيين حينها "أي شخص، أيا كان، يسعى فقط إلى بناء الجدران لا الجسور، ليس مسيحيا".

وكان ترامب قد حضر جنازة البابا فرنسيس الأسبوع الماضي، في أول رحلة خارجية له منذ عودته إلى السلطة.

جدير بالذكر أن الفاتيكان أعلن الإثنين الفائت أن أعمال مجمع الكرادلة المغلق لانتخاب خلف للبابا فرنسيس، ستبدأ في السابع من مايو.