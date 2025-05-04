العالم اليوم - من أبطال أوروبا لـ "نخبة آسيا".. ثلاثي الأهلي يدخل التاريخ

انتم الان تتابعون خبر من أبطال أوروبا لـ "نخبة آسيا".. ثلاثي الأهلي يدخل التاريخ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 4 مايو 2025 07:24 صباحاً - كتب النادي الأهلي السعودي بأحرف من ذهب تاريخا جديدا لكرة القدم الآسيوية في ليلة تتويجه بأقوى بطولات أكبر قارات العالم، ليتوج نفسه زعيما على "نخبة" آسيا في ليلة لن ينساها عشاقه.

وجاء تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة ليسجل معه الفريق أرقاما تاريخية وقياسية عديدة، لعل من أبرزها ذلك الرقم الذي حققه ثلاثي الفريق: الجزائري رياض محرز والبرازيلي روبرتو فيرمينو والحارس السنغالي إدواردو ميندي.

ودخل الثلاثي الأهلاوي التاريخ كأول لاعبين يتوجون بلقبي دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان محرز قد توّج مع مانشستر سيتي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا 2023، فيما كان فيرمينو توج باللقب مع ليفربول عام 2019 بينما حقق ميندي اللقب بقميص نادي تشيلسي عام 2021.

اللافت أن ميندي حقق إنجازا تاريخيا سيسجل باسمه في عالم الساحرة المستديرة، حيث حقق بطولة كبرى قارية في 3 قارات مختلفة، حيث كان توّج مع منتخب السنغال بكأس أمم إفريقيا 2021.

وتوّج الأهلي بطلا لدوري أبطال آسيا للنخبة على حساب فريق كاواساكي فرونتال الياباني بفوزه بهدفين دون رد في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين السبت على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بمدينة جدة السعودية.

وأشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بالمستويات الملفتة التي ميزت الفريق البطل على امتداد منافسات المسابقة بصفة عامة وفي المباراة النهائية على وجه الخصوص من خلال الأداء الفني القوي الممزوج بالروح القتالية العالية.