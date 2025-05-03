حزب الله اللبناني يحذر من مخطط إسرائيلي لتفتيت وتقسيم سوريا وزرع الفتنة

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر حزب الله اللبناني بيانا مساء السبت، أدان فيه العدوان الإسرائيلي الذي استهدف سوريا.

وقال حزب الله إنه اعتداء سافر على سوريا متذرع بشعارات واهية لتنفيذ مشاريعه التوسعية والتفتيتية.

ولفت إلى أن المشاريع التوسعية والتفتيتية تهدف إلى تفكيك سوريا ‏وتقسيمها وزرع الفتن بين أبنائها.

وذكر أن "العدوان الصهيوني هو محاولة واضحة لِتقويض استقرار الدولة السورية وإضعاف قدراتها ويأتي في نفس سياق اعتداءاته المستمرة على لبنان وقطاع غزة".

كما شدد على "ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة سورية كدولة مستقلة".

وقال: "نعرب عن ‏ثقتنا بأن أبناء سوريا الشرفاء سيكونون سدا منيعا أمام المخططات المشبوهة".

ودعا المجتمع ‏الدولي خصوصا الدول العربية، إلى "التحرك العاجل لوقف هذا العدوان ضد دول المنطقة واستقرارها ‏وسيادتها وأمنها".

وفجر يوم السبت، شن الطيران الإسرائيلي غارات جوية عنيفة على مواقع سورية مختلفة مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى، وسط تحليق مكثف ومستمر في أجواء حماة ودرعا ودمشق والساحل السوري.

كما هاجم الجيش الإسرائيلي يوم الخميس الماضي منطقة مجاورة للقصر الرئاسي في دمشق.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس في بيان مشترك تعليقا على الهجوم على القصر الرئاسي إن "هذه رسالة واضحة للنظام السوري، ولن نسمح لقواته بالتوجه جنوب دمشق وبأن تشكل أي خطر على الطائفة الدرزية".