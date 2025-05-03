"أطباء بلا حدود": سقوط ضحايا جراء قصف مستشفى نديره بشمال دولة جنوب السودان

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أحمد جودة - القاهرة - قالت منظمة أطباء بلا حدود إن مستشفى تابعا لها في بلدة أولد فانغاك شمال دولة جنوب السودان، تعرض للقصف، ما أدى إلى فقدان جميع المعدات الطبية ومقتل وجرح العديد من الأشخاص.

وأوضحت منظمة أطباء بلا حدود في بيان: "تعرض مستشفى أطباء بلا حدود في بلدة أولد فانغاك، جنوب السودان، للقصف اليوم، ودمرت الصيدلية، وفقدت جميع الأدوية، كما وردت تقارير عن وفيات وإصابات".

وأضافت أن "هذا المرفق كان المصدر الوحيد للرعاية المنقذة للحياة لأكثر من 40 ألف شخص في المنطقة".

هذا وأدانت بعثة منظمة أطباء بلا حدود في جنوب السودان، بشدة قصف المستشفى. مؤكدة أن "مثل هذه الأفعال تعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني".