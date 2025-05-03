نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجمع حاشد في طوكيو لدعم "يوم الدستور الياباني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلق تجمع حاشد لدعم ما يسمى بالمادة التاسعة "السلمية" من الدستور الياباني، والتي تتخلى بموجبها اليابان عن امتلاك جيش كوسيلة لحل النزاعات الدولية، وسط العاصمة طوكيو.

وشارك في التجمع في "يوم الدستور" نحو 38 ألف شخص اليوم السبت وفق ما أفادت وكالة "ريا نوفستي".

وتحتفل البلاد اليوم، بالذكرى الثامنة والسبعين للدستور الياباني، وقد تم اعتماد دستور اليابان الحالي عام 1947، بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية.

وتنص المادة التاسعة من الدستور الياباني على أن البلاد "تنبذ الحرب إلى الأبد، باعتبارها حقا سياديا للأمة. وكذلك التهديد باستخدام القوة المسلحة أو استخدامها كوسيلة لحل النزاعات الدولية".