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إيران تندد بالغارات الإسرائيلية على سوريا وتطالب بتحرك دولي عاجل

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إيران تندد بالغارات الإسرائيلية على سوريا وتطالب بتحرك دولي عاجل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 06:31 مساءً - في رد فعل سريع على التصعيد الأخير، نددت إيران بالغارات الجوية الإسرائيلية التي طالت عدة مواقع في سوريا فجر السبت، واعتبرتها اعتداءً كبيرًا على سيادة دولة مستقلة ومحاولة ممنهجة لتقويض أمنها واستقرارها.

الخارجية الإيرانية لم تكتفِ بالإدانة، بل طالبت المجتمع الدولي، وخاصة الدول الإقليمية، بالتحرك الفوري لوقف هذه الهجمات، محذرة من أن استمرار العدوان قد يشعل فتيل أزمة أوسع في منطقة غرب آسيا.

طهران أكدت أن دعمها لسوريا ليس مجرد موقف سياسي، بل التزام استراتيجي، وأن المساس بوحدة سوريا أو قدراتها الدفاعية لن يمر دون مواجهة دبلوماسية وإقليمية.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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