الكرملين يطالب برد حاسم على عرض بوتين لوقف إطلاق النار بمناسبة ذكرى...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 06:31 مساءً - طالب الكرملين برد واضح من أوكرانيا بشأن عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام، تزامنًا مع إحياء روسيا لذكرى انتصارها في الحرب العالمية الثانية هذا الشهر، واعتبرت موسكو أن هذا المقترح يمثل اختبارًا لمدى جدية كييف في السير نحو حل سلمي للنزاع المستمر.

ورغم إعلان بوتين عن وقف مؤقت لإطلاق النار بين الثامن والعاشر من مايو، بمناسبة الذكرى الثمانين للانتصار على ألمانيا، فإن موقف الجانب الأوكراني جاء رافضًا للمبادرة بالشكل المطروح، حيث أشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أنه لا يقبل بأي هدنة تقل عن ثلاثين يومًا.

ويأتي هذا الرأي الروسي في ظل استعدادات موسكو لاستضافة عدد من زعماء الدول، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال احتفالات يوم التاسع من مايو، ما يضيف طابعًا سياسيًا ودبلوماسيًا على المناسبة العسكرية التاريخية.

وفي سياق متصل، أبدى الكرملين اعتراضه على مشاركة محتملة لجنود أوكرانيين في مراسم إحياء ذكرى الحرب العالمية الثانية في بريطانيا، واصفًا هذه الخطوة بأنها مسيئة لرمزية المناسبة من وجهة نظره.