حالة من الترقب والانتظار... موعد ظهور نتيجة اللوتري 2025

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 06:31 مساءً - تنتشر حالة من القلق والتوتر والانتظار لمعرفة نتيجة اللوتري لعام ٢٠٢٥، حيثُ يتم الظهور على موقع وزارة الخارجية الأمريكي اليوم.

تظهر نتيجة اللوتري مساء اليوم السبت ٣ مايو ٢٠٢٥، حيثُ أنها بدأت منذ ٢ أكتوبر واستمرت حتى ٥ من شهر نوفمبر عام ٢٠٢٤، واليوم هو الإعلان عن الفائز بالهجرة العشوائية إلى أمريكا.

جدير بالذكر أنه يمكنك الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، وذلك بتسجيل جميع البيانات المطلوبة منك، لمعرفة نتيجة اللوتري.

أما بالنسبة للأوراق المطلوبة لأجل الحصول على التأشيرة الأمريكية، فهي تتمثل في الآتي: