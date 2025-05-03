منصة صينية توقف الشحن المباشر لأمريكا بعد قرار واشنطن بفرض رسوم على...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 06:31 مساءً - في خطوة تعكس تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أعلنت منصة تجارة إلكترونية صينية كبرى وقف شحن المنتجات مباشرة من الصين إلى الزبائن الأمريكيين، عقب قرار واشنطن بإغلاق ثغرة جمركية كانت تسمح بدخول السلع الرخيصة دون رسوم.

المنصة أوضحت أن جميع الطلبيات الموجهة للسوق الأمريكي سيتم الآن شحنها من مستودعات محلية داخل الولايات المتحدة، في محاولة لتفادي القيود الجديدة، مع التأكيد على أن الأسعار النهائية للمستهلكين لن تتغير في الوقت الراهن.

هذا القرار يأتي بعد تحرك من الإدارة الأمريكية لسد إعفاء جمركي كان يسمح بدخول المنتجات التي تقل قيمتها عن 800 دولار دون فرض رسوم، وهو ما اعتبرته واشنطن ضررًا كبيرًا طال الشركات المحلية، وفتح الباب أمام تدفق بضائع غير خاضعة للرقابة.

عدد من الشركات الأمريكية كانت قد طالبت منذ سنوات بإلغاء هذا الإعفاء، مشيرة إلى أنه سمح بدخول سلع منخفضة الجودة وغير مطابقة للمعايير، وأدى لتقويض القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في السوق الأمريكي.

في المقابل، حذرت شركات تجزئة ومنصات إلكترونية من أن القرار قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين الأمريكيين، خاصة أولئك الذين اعتادوا على شراء منتجات منخفضة التكلفة عبر الإنترنت من الخارج.

التحول في استراتيجية الشحن يعكس تغيرًا كبيرًا في ممارسات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، وقد يكون بداية لسلسلة من التعديلات لدى منصات صينية أخرى، في ظل تصاعد الإجراءات الحمائية من قبل واشنطن لإعادة التوازن إلى السوق المحلي.