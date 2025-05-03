نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زلزال بقوة 6 درجات يضرب ساحل إندونيسيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وقع زلزال بقوة 6.0 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل إندونيسيا حسب مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأوضح أن مركز الزلزال وقع على بعد 155 كيلومترا جنوب غرب مدينة جورونتالو الكبرى وبعمق 109 كيلومترات.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار ولم يتم الإعلان عن أي تهديد بحدوث تسونامي.

وفي الشهر الماضي وقع زلزال بقوة 6،2 درجات قبالة ساحل إندونيسيا، حسب ما أعلن المعهد الأمريكي للدراسات الجيولوجية (يو اس جي اس). ووقع الزلزال على عمق 117 كيلومترا على مسافة متساوية من جزر الملوك الإندونيسية وجنوب الفلبين.