من زيوريخ إلى جدة.. 40 معتمر ومعتمرة سويسري يغوصون في أعماق التراث

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 05:28 مساءً - بتعاون مشترك بين جمعية ضيوف جدة وجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالرصيفة ونادي متطوعي جدة، تم تنظيم زيارة ثقافية لـ 40 معتمر ومعتمرة من سويسرا بالتحديد في مدينة زيوريخ، استكشفوا خلالها أبرز المعالم التراثية في منطقة جدة التاريخية.

وشملت الجولة تعريف الضيوف بمعالم المنطقة التراثية، واختتمت بتقديم هدايا تذكارية في مسجد الشافعي، وسط أجواء تعكس الكرم وأصالة التراث المحلي.

يأتي هذا النشاط ضمن جهود تفعيل التطوع لخدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز الانطباع الإيجابي عن المملكة من خلال البرامج الثقافية المتنوعة.