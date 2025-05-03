العالم اليوم - أنشيلوتي: سنقاتل على لقب الدوري الإسباني حتى الثانية الأخيرة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 مايو 2025 05:21 مساءً - قال كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، إن "النادي الملكي" سيقاتل على لقب الدوري الإسباني.

وأكد أنشيلوني في مؤتمر صحفي: "سنقاتل على لقب الدوري حتى الثانية الأخيرة من آخر مباراة لنا، مهما كانت النتائج"، رافضا الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بمستقبله مع ريال مدريد.

وذكرت تقارير إعلامية أن أنشيلوتي، البالغ من العمر 65 عاما، يعتزم الرحيل عن ريال مدريد هذا الصيف، حيث يتواصل ربط اسمه بتدريب المنتخب البرازيلي، وذلك قبل مواجهة سيلتا فيغو يوم الأحد.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) بأنه مع تبقي خمس مباريات لريال مدريد حتى نهاية الموسم، يخوض الفريق، الذي يحتل المركز الثاني، هذه الجولة وهو متأخر بأربع نقاط عن المتصدر برشلونة، الذي يمكنه توسيع الفارق إلى سبع نقاط حال فوزه على بلد الوليد مساء السبت.

ونقلا عن الموقع الرسمي للنادي، قال أنشيلوتي: "أتفهم أنكم تريدون التحدث عن مستقبلي، لكنني لا أرغب في ذلك".

وأضاف: "هناك سوء تواصل بيننا. لست غاضبا، أنا هادئ وسعيد جدا. أعلم تماما ما يجب عليّ فعله وما سأقوم به. ولن أتحدث عن مستقبلي اليوم. أنتم تشعرون بخيبة أمل، لكن هذا لا يهمني".

وأردف: "سأتحدث عن مستقبلي يوم 25 مايو، عقب المباراة الأخيرة في الموسم أمام ريال سوسيداد، وليس قبل ذلك".

وأشار أنشيلوتي إلى أن: "أي شيء يمكن أن يحدث" في الأسابيع الأخيرة من هذا الموسم الصعب، مضيفا: "على المستوى الاحترافي، كان موسما معقدا للغاية، مقارنة بالموسم الماضي، الذي كان موسما مثاليا".

وتابع: "عانينا من مشاكل حاولنا حلها طوال الموسم. لم يكن موسما رائعا، ولكن ما زالت هناك خمس مباريات، وكل شيء ممكن".

وشدد أنشيلوتي على أنه: "لا يمكننا الاستسلام. يجب أن نحاول الفوز بكل المباريات المتبقية، ونرى ما سيحدث. سنبذل قصارى جهدنا للفوز. حتى الآن، هذا الموسم ليس جيدا، لكن إذا نجحنا في الفوز، فقد تنقلب الأمور ويصبح موسما جيدا للغاية".