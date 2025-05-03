باكستان تتحسب لعمل عسكري هندي

اسلام اباد ـ وكالات: أعلنت باكستان أنها تمتلك «معلومات استخباراتية موثوقة» تفيد بأن الهند تخطط لشن عمل عسكري ضدها خلال ما بين 24 إلى 36 ساعة.
جاءت هذه التصريحات على خلفية التوترات الأمنية المتزايدة في أعقاب الهجوم المميت الذي وقع في 22 أبريل في منطقة باهالجام في الشطر الهندي من كشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا.
وفي أعقاب الهجوم، علقت الهند معاهدة مياه نهر السند (ترتيبات إمداد باكستان بالمياه)، وأغلقت باكستان مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية.
في الوقت نفسه، تستمر عمليات تبادل إطلاق النار على طول الحدود بين الجيشين.
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