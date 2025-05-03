بريطانيا تنضم إلى الغارات الأميركية على اليمن

لندن ـ وكالات: أعلن الجيش البريطاني انضمامه إلى الغارات الأميركية على اليمن، وأعلن أنه قصف مصنعا لتصنيع الطائرات المسيرة بحسب ما ذكرته صحيفة «إيكونوميك تايمز».

وقال مسؤولون إن الجيش البريطاني شن غارات جوية بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد جماعة أنصار الله في اليمن. وذكرت وزارة الدفاع البريطانية أن طائرات تايفون FGR4 التابعة لسلاح الجو البريطاني شاركت في الهجوم وأسقطت قنابل موجهة من طراز Paveway IV.