نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير أمريكي لأوروبا: عدم رفع الإنفاق الدفاعي لـ5% قد يدفع ترامب لمقاطعة قمة الناتو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - هدد الجانب الأمريكي بأن الرئيس دونالد ترامب قد لا يحضر قمة الناتو في لاهاي المقررة في يونيو المقبل إذا لم يضاعف الحلفاء في أوروبا إنفاقهم الدفاعي وفق ما أوردته مجلة "دير شبيغل".

ولفتت المجلة نقلا عن مصادر إلى أن الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى حلف الناتو، ماثيو ويتاكر يطالب في كل اجتماع في بروكسل الدول الأوروبية بالاتفاق على رفع الإنفاق الدفاعي إلى 5% من ناتجها المحلي الإجمالي.

ويضيف التقرير: "في البداية اعتقد الألمان أن الأمريكيين لم يكونوا جادين بشأن نسبة الـ5%، وأنها مجرد تكتيك تفاوضي. أما الآن فهم يأخذون كلام ويتكر بمحمل الجد حتى عندما يهدد بأن ترامب سيتخلى عن حضور القمة في يونيو إذا لم تظهر الدول الأخرى في الناتو تقدما في المسألة المالية".

يشار إلى أن أمين عام حلف "الناتو" مارك روتها قدم اقتراحا لأعضاء الحلف بزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تخصيص 1.5% إضافية لبنود أخرى مرتبطة بالدفاع، وذلك لتلبية مطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببلوغ الهدف الإجمالي البالغ 5%".

ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات متكررة لأوروبا وكندا بسبب مساهماتهما الضعيفة في تعزيز القدرات الدفاعية للناتو، مطالبًا جميع الدول الأعضاء برفع إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ومن المتوقع أن يتم اعتماد الالتزامات الجديدة بشأن الإنفاق الدفاعي خلال قمة الناتو المقررة في لاهاي نهاية يونيو القادم.