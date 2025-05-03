نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضم أثاث بالذهب وكنيسة صغيرة..بوتين يفاجئ العالم بشقته الذهبية السرية "فيديو" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن لمحات حصرية من شقته الخاصة خلال مقابلة أجراها مع الصحفي الروسي بافيل زاروبين، وذلك قبل أيام من بث المقابلة الكاملة المرتقبة الأحد المقبل.

داخل عالم بوتين الذهبي

بعد سنوات من الغموض، ظهرت ملامح من مقر إقامة الرئيس الروسي، الواقع على مقربة من الكرملين، فقد رحّب بوتين بزاروبين داخل شقته المزينة بمرايا ضخمة بإطارات وثريات ذهبية ونباتات نادرة، في مشهد بدا وكأنه لوحة فنية تعود لعصر القياصرة.

من أبرز ما لفت الانتباه داخل الشقة، صورة للإمبراطور الروسي ألكسندر الثالث موضوعة بعناية على طاولة، بالإضافة إلى بيانو أبيض كبير بجوار النافذة. وعندما سُئل بوتين عما إذا كان يعزف عليه، أجاب بأسف: "نادرًا ما أجد الوقت".

كنيسة صغيرة داخل شقته

ولم تنتهِ جولة زاروبين عند ذلك؛ فقد تضمنت الشقة مكتبة ذات طابع خشبي فاخر، وغرفتي نوم فارهتين، وحتى كنيسة صغيرة داخلية.

ولعل المفاجأة الأكبر، أن هذه الشقة كانت شاهدة على لقاء خاص جمع بوتين بالرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2023، حيث جلسا قرب المدفأة وتبادلا الحديث بهدوء على فنجان من الشاي، حسب ما كشفه بوتين لاحقًا.

ويُعرف عن بوتين شغفه بالعمارة، وقد أعاد مؤخرًا تصميم أحد قصوره الفارهة، إذ تخلّى عن الزخارف الذهبية واستبدلها بمواد وصور تقليدية، وفقًا لتقرير بريطاني صادر عام 2024.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه لا يحتاج بتاتا إلى منبه للاستيقاظ في الصباح، لكنه في بعض اللحظات المهمة بشكل خاص يلجأ إلى مساعدة المساعدين.

وأضاف رئيس الدولة، في حديث للصحفي بافيل زاروبين، الذي قام بإعداد فيلم وثائقي بمناسبة مرور 25 عاما على وجود بوتين في منصب الرئاسة: «أستيقظ بمفردي، دون منبه».

وكشف الرئيس الروسي للصحفي بافيل زاروبين، أنه على الرغم من برودة أعصابه الظاهرية، إلا أنه يشعر دائما برغبة في رد الصاع صاعين وتوجيه الضربة.

وشدد بوتين أنه يتمكن دائما بنجاح من كبح هذه الرغبة الجامحة.

فيلم وثائقي «روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما»

جاء ذلك، في مقطع من الفيلم الوثائقي «روسيا. الكرملين. بوتين. 25 عاما»، الذي نشره الصحفي زاروبين على قناته في «تيلغرام».

وأضاف الرئيس بوتين، مازحا خلال رده على سؤال زاروبين حول ما إذا شعر يوما ما برغبة في توجيه ضربة لأحد ما: «دائما أشعر بذلك، ولكنني أقاوم هذه الرغبة».

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، قد ذكر أن الفيلم الوثائقي سيعرض في الرابع من مايو الساعة التاسعة مساء بتوقيت موسكو على قناة «روسيا-1» التلفزيونية.

وفي الفيلم المذكور عرض الرئيس شقته «المذهبة» في الكرملين، بما في ذلك موجودات الثلاجة وما على الطاولة.

وقال الرئيس بوتين إنه يدعو بعض الزعماء الأجانب لزيارة شقته في الكرملين، خلال وجودهم في روسيا. وذكر أن الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون زار هذه الشقة، وكذلك تمت دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ إليها.