نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصورة: ترامب يرتدي الزي البابوي ويثير ضجة.. ما القصة وراء "أنا البابا"؟ ( كامل التفاصيل) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على حسابه في "إنستغرام"، اليوم السبت، صورة وهو يرتدي زي بابا الفاتيكان.

ولم يرفق ترامب الصورة التي تم إنشاؤها على ما يبدو بواسطة الذكاء الاصطناعي بأي تعليق.



ردود أفعال متنوعة

وأثارت الصورة ردود أفعال تنوعت بين من أثنى على الحس الساخر للرئيس ترامب، بينما انتقده آخرون لتناوله الفاتيكان وشخصية رئيسها بهذه الصورة.

كان ترامب قد قال لأحد الصحفيين الأسبوع الماضي مازحا ردا على سؤال حول توقعاته بشأن البابا الجديد للفاتيكان "أرغب في أن أصبح البابا، سيكون هذا خياري الأول".

وقام الفاتيكان الجمعة بتثبيت مدخنة فوق سقف كنيسة سيستينا استعدادا لانعقاد مجمع الكرادلة الذي سيبدأ في 7 مايو من أجل انتخاب بابا جديد.

وفي نهاية كل جلسة تصويت للكرادلة المجتمعين داخل الكنيسة، تُحرق بطاقات الاقتراع في موقد، ثم يتصاعد من المدخنة التي يُمكن رؤيتها من ساحة القديس بطرس، الدخان الأسود في حال لم يتم انتخاب خلف للبابا، أما في حال تصاعد الدخان الأبيض فهذا يشير إلى أنه بات للكنيسة الكاثوليكية حبرا أعظم جديدا.



وفاة البابا فرنسيس

دعي الكرادلة من كل أنحاء العالم إلى روما عقب وفاة البابا فرنسيس في 21 أبريل عن عمر ناهز 88 عاما.

ويبلغ عدد الكرادلة الناخبين أي الذين هم دون سن الثمانين 135 إلا أن 133 منهم فقط سيشاركون اعتبارا من السابع من مايو في المجمع المغلق، ليختاروا في سرية مطلقة خلفا للبابا فرنسيس في عملية قد تمتد لأيام.

وفي اليوم الأول، تجري عملية تصويت أولى، ثم أربع عمليات اقتراع يوميا، اثنتان صباحا واثنتان مساء.

وينتخب البابا بأكثرية الثلثين من أصوات الكرادلة، أي 89 صوتا على الأقل.

وإذا لم يحصل أي مرشح على أصوات كافية في التصويت الصباحي الأول، يجري الكرادلة تصويتا ثانيا ويُطلق على إثرها الدخان.

ويسري الأمر نفسه على جلسة ما بعد الظهر، فإذا انتُخب بابا في التصويت الأول، يتصاعد الدخان الأبيض، لكن إن لم يحصل ذلك، يُجري الكرادلة تصويتا ثانيا من دون حرق بطاقات الاقتراع.

وفي حال عدم التوصل إلى انتخاب بابا جديد بعد ثلاثة أيام، يتوقف التصويت ليوم واحد تقام خلاله الصلوات ثم تُعقد جولات تصويت أخرى حتى الوصول إلى اختيار نهائي.

