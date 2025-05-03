بعد خسارته معركة الحماية.. الأمير هاري يتمنى مصالحة مع العائلة المالكة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 04:32 مساءً - قام الأمير هاري بالتعبير عن مدى استيائه وألمه بعد أن خسر الطعن القضائي الذي قام بتقديمه من أجل المطالبة بحقه في الحماية الأمنية في المملكة المتحدة، وأكد أنه لا يرى مستقبل يمكن العودة مع عائلته إلى البلاد.

واقر هاري أن والدة الملك تشارلز يرفض التواصل معه بسبب الخلاف فيما يخص الأمن، وأضاف أنا لا أريد القتال بعد الآن وأتمنى أن يحدث مصالحة قبل أن يفوت الأوان.

كما خسر الأمير هاري الاستئناف فيما يخص تقليل الحماية منذ عام 2020، حينما تخلى عن دوره الملكي والانتقال للعيش في الولايات المتحدة، واعتبر أن القرار الخاص باللجنة المعنية ورد بتأثير من القصر وليس لأي اعتبارات أمنية صارمة.

كما أعرب عن خيبة أمله من القرار، قائلًا إن بعض من فرحوا به كانوا يتمنون له الأذى، وأضاف أن غياب الأمن يعرقل حياته اليومية، ولا يمكنه العودة إلا بدعوة رسمية تتيح له حماية مؤقتة.

أكد حبه للمملكة المتحدة وأسفه لأن أطفاله لا يعرفون وطنهم الأصلي، وطالب الحكومة بمراجعة آلية عمل لجنة "Ravec" وأعلن عزمه إرسال رسالة إلى وزيرة الداخلية لمراجعة الإجراءات الأمنية والتدخلات الملكية فيها.