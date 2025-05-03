غارات روسية مكثفة على خاركيف….مقتل شخص وإصابة 48 آخرين خلال 24 ساعة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 04:32 مساءً - شنّت القوات الروسية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية غارات عنيفة استهدفت أربع مناطق سكنية في إقليم خاركيف الأوكراني، ما أسفر عن مقتل رجل يبلغ من العمر 47 عامًا في مدينة كوبيانسك، وإصابة 48 شخصًا بجروح متفاوتة.

وقال أوليه سينييوبوف، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية لخاركيف، إن الهجمات الروسية استخدمت مجموعة متنوعة ومختلفة من الأسلحة، مما زاد من حدة الدمار والخسائر في صفوف المدنيين.

حيث شملت الترسانة المستخدمة 11 قنبلة جوية موجهة، و21 طائرة مسيرة من نوع "شاهد"، و28 من طراز "جيران-2"، إلى جانب ثلاث طائرات مسيرة هجومية من نوع FPV، في تصعيد واضح للهجمات على المناطق السكنية.