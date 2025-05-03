العالم اليوم - مقتل عروسين في غزة بعد ساعات من زفافهما

انتم الان تتابعون خبر مقتل عروسين في غزة بعد ساعات من زفافهما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 مايو 2025 04:25 مساءً - قتل عروسان فلسطينيان بعد ساعات من زواجهما في قصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وأفاد المركز الفلسطيني للاعلام بـ "ارتقاء علاء أبو العينين وهالة زعرب في قصف إسرائيلي استهدف منزلهما فجر السبت".

وأشار إلى أنهما "تزوجا يوم امس وارتقيا فجر اليوم".

واستأنفت إسرائيل في 18 مارس الماضي عملياتها العسكرية في القطاع، عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة مصرية وقطرية وأميركية في 19 يناير الماضي، في ظل تعثر التفاهمات بشأن انطلاق المرحلة الثانية أو تمديد الهدنة.

وشنت إسرائيل حربا واسعة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، عقب هجوم غير مسبوق شنته حماس على جنوب إسرائيل، أسفر بحسب السلطات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 1200 شخص وأسر عدد من الرهائن.

وأدت الحرب إلى مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بحسب بيانات وزارة الصحة المحلية.