غلق كلية الطيران في لوس أنجلوس بسبب وجود طلق ناري... فمَنْ المجرم؟

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 03:30 مساءً - أعلنت الأجهزة الأمنية في أمريكا، عن وجود حادث في منطقة لوس أنجلوس، حيثُ أنه تم إطلاق طلق ناري على سيدتين في مساء يوم الجمعة الموافق ٢ مايو.

تم نقل السيدتين إلى المستشفى على الفور، وحضرت الشرطة موقع الحادث والذي يتواجد عند كلية الطيران، وانتشر فيديو على منصة إكس، يكشف عن وجود أمني مكثف في المنطقة.

أغلقت القوات الأمنية الجامعة، وألقت القبض على شخصين مشتبه بهم، شخص ينوي الخروج من المكان على الفور بعد الحادث، وشخص آخر يجلس في سيارة مشابهة للمواصفات التي تم الإدلاء بها، ويتم التحقيق في هذا الأمر.