إيران تحذّر: لن نتفاوض من أجل التسلية.. وردّنا على التهديد سيكون قاسيًا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 03:30 مساءً - في لهجة لا تخلو من التحدي، أعلنت الحكومة الإيرانية أنها لا تدخل أي مفاوضات من باب المجاملة بل بهدف تحقيق نتائج حقيقية، قالت المتحدثة باسم الحكومة، فاطمة مهاجراني "لن نضيّع وقتنا في مسار لا جدوى منه، وسنواصل إدارة الدولة دون أن ننتظر شيئًا من أحد."

ورغم الاعتراف بوجود أزمات اقتصادية داخلية، شددت مهاجراني على أن إيران "لن تنكسر" مشيرة إلى وجود مضاربات وغلاء في الأسعار، لكنها أكدت أن الحكومة مستعدة لاحتواء التحديات، ومواصلة إدارة ملفاتها بثبات رغم الضغوط.

وبشكل قاطع، ردّت طهران على التصريحات الإسرائيلية والفرنسية بخصوص العقوبات والملف النووي، مؤكدة أن أي تهديد لمصالحها السيادية سيُقابل بردّ "حازم لا يعرف المزاح" وأضافت: "لن نتنازل عن حقّنا، ولن نصمت أمام الابتزاز السياسي، سواء جاء من تل أبيب أو باريس."

وتأتي هذه التصريحات في وقت تتعثر فيه الجولة الرابعة من المفاوضات النووية غير المباشرة مع واشنطن، والتي كان من المفترض أن تنطلق في روما، وذكرت سلطنة عمان، الوسيط الرئيسي، أن التأجيل جاء لأسباب لوجستية، لكن الأجواء السياسية تُنذر بمواجهة أكثر من حوار.