نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: سبب عدم ردنا على هجمات الحوثيين هو قيام الأمريكيين "بعمل جيد" ضدهم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، إن سبب عدم الرد على هجمات الحوثيين هو قيام الأمريكيين "بعمل جيد" ضدهم.

واستهدفت 10 موجات متتالية من الغارات الأمريكية، مخازن أسلحة ومنازل قيادات حوثية في صعدة.

وأكدت وسائل إعلامية، أن الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين لا تزال مستمرة في عدة مدن يمنية.

وتجدّدت الغارات الأمريكية على العاصمة اليمنية صنعاء، صباح الأحد، وسماع دوي سلسلة من الانفجارات.