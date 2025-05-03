شائعة مروحية السويداء.. ما الحقيقة وراء الهبوط الغامض؟

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 02:29 مساءً - في أعقاب الضربات الجوية التي طالت مواقع في ريف درعا، انتشرت عبر مواقع التواصل شائعة مثيرة بعنون:

"مروحية إسرائيلية هبطت في السويداء وغادرت بسرعة"

لكن سرعان ما خرجت مصادر محلية لتكذّب الرواية جملةً وتفصيلًا.

فبحسب تصريحات عدة مصادر، فإنه لم يُرصد أي تحليق مروحي، ولم تُسمع أصوات طائرات في أجواء المحافظة، بينما أكد شهود من القرى عدم حدوث أي هبوط من هذا النوع.

كما أوضحت مصادر محلية أن هذه المزاعم تأتي في إطار محاولات تضليلية لإشعال فتنة طائفية، خاصة وأن السويداء لا تحتوي أصلًا على مطار يحمل اسم "مطار السويداء" كما ادّعت بعض الصفحات.

بالمحصلة، لا مروحية، ولا هبوط، بل إشاعة انطلقت كشرارة في الظلام، وانطفأت أمام صوت الحقيقة.