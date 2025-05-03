العالم اليوم - مأساة الأردن.. وفاة 4 أطفال من عائلة واحدة بحريق داخل مسجد

انتم الان تتابعون خبر مأساة الأردن.. وفاة 4 أطفال من عائلة واحدة بحريق داخل مسجد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 مايو 2025 02:22 مساءً - توفي 4 أطفال أشقاء وأُصيب طفلان آخران من العائلة نفسها، جراء حريق شب داخل سكن في الطابق الأرضي تابع لأحد المساجد في منطقة أبو علندا بالعاصمة عمّان، وفقا لمديرية الأمن العام.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، إنّ كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمّان تعاملت، السبت، مع حريق شب داخل سكن في الطابق الأرضي تابع لأحد المساجد في منطقة أبو علندا.

وأضاف أن الحريق تسبب بوفاة 4 أطفال أشقاء، تتراوح أعمارهم ما بين (5 - 10) سنوات، إثر تعرضهم لحروق بالغة في الجسم، كما أُصيب طفلان آخران من العائلة نفسها، يبلغان من العمر (2 - 3) سنوات، بضيق في التنفس نتيجة استنشاق الغازات المنبعثة من الحريق.

وعملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه، فيما تولت فرق الإسعاف تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين، ونقلهما، وإخلاء الوفيات إلى مستشفى التوتنجي الحكومي ومستشفى البشير الحكومي، حيث ما تزال الإصابات قيد العلاج.

وأشار إلى فتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.