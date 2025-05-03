العالم اليوم - إسرائيل تعلن إجلاء 5 دروز للعلاج بعد إصابتهم في سوريا

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تعلن إجلاء 5 دروز للعلاج بعد إصابتهم في سوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 مايو 2025 02:22 مساءً - أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أردعي، السبت، إجلاء 5 مواطنين سوريين من الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل.

وكتب أدرعي على منصة "إكس": "تم إجلاء الليلة الماضية 5 مواطنين سوريين من أبناء الطائفة الدرزية لتلقي العلاج الطبي داخل إسرائيل حيث تم نقلهم إلى المركز الطبي زيف في تسفات بصفد بعد إصابتهم داخل سوريا".

وتابع: "تنتشر قوات جيش الدفاع في منطقة جنوب سوريا وتبقى مستعدة لمنع دخول قوات معادية إلى المنطقة".

ولم يتضح من منشور أدرعي إذا كانت عملية إجلاء التي تحدث عنها ترتبط بمعلومات تحدثت عن هبوط مروحية إسرائيلية داخل السويداء، ليل الجمعة.

وعقب تداول هذه المعلومات، نقل موقع "تلفزيون سوريا" عن مصادر وصفها بالمحلية في محافظة السويداء، نفيها هبوط المروحية.

وقالت المصادر لـ"تلفزيون سوريا"، إن هذه الأنباء "غير صحيحة" و"تفتقر إلى أي دليل".

ووفق "تلفزيون سوريا" فإنه لم يتم رصد أي تحليق لمروحية في أجواء السويداء، كما لم يسجل أي هبوط لطائرة مروحية في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن مصادر أنباء تفيد بهبوط مروحية إسرائيلية في السويداء، ومغادرتها بعد وقت قصير.

وذكرت صفحة "السويداء 24" المحلية نقلا عن مصادر أن "الأنباء المتداولة عن هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في السويداء عارية عن الصحة وتأتي في سياق حملات التحريض الطائفي الممنهجة".

وأضافت: "لم تُسمع أصوات مروحيات في أجواء المحافظة إنما كان هناك أصوات انفجارات بسبب الغارات الجوية التي كانت تستهدف مواقع عسكرية في ريف درعا".