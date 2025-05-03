ترامب بزي البابا.. صورة تثير الجدل بين السخرية والإساءة الرمزية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 01:28 مساءً - نشر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب صورة عبر حسابه على إنستغرام ظهر فيها وهو يرتدي زي بابا الفاتيكان، دون أن يرفق أي تعليق مع الصورة، التي يبدو أنها صممت باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الصورة أثارت ردود فعل متباينة؛ حيث رأى البعض أنها تعكس روح ترامب الساخرة، بينما انتقده آخرون معتبرين أن في ذلك إساءة للفاتيكان ولرمزية البابا.

تأتي هذه الصورة بعد تصريح ساخر لترامب قبل أيام، حين قال لأحد الصحفيين إنه يرغب في أن يكون البابا، واصفًا ذلك بأنه "خيار أول" له.

انتشرت الصورة بشكل واسع وأشعلت الجدل بين متابعيه، وسط تعليقات تراوحت بين السخرية والخوف من النوايا السياسية أو الدينية التي قد تحملها مثل هذه الرسائل الرمزية.