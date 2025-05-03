ليلة من اللهب في البحر الأسود.. روسيا تتصدى لأكبر هجوم بمسيرات وزوارق

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 01:28 مساءً - شهدت سماء البحر الأسود واحدة من أعنف الليالي، حيث أعلنت روسيا اعتراض وتدمير 170 طائرة مسيّرة و14 زورقًا أوكرانيًا خلال ساعات قليلة.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت الطائرات في مناطق متفرقة، أبرزها القرم وكراسنودار وروستوف، فيما تم التصدي أيضًا لعدة صواريخ من طراز "ستورم شادو" و"نبتون".

وجاء في البيان أن الهجوم استمر من العاشرة مساء حتى الخامسة صباحًا، في تصعيد ملحوظ للهجمات الأوكرانية على المناطق الحدودية.

موسكو تؤكد أن هذه المحاولات شبه يومية، معتبرة أن أوكرانيا تسعى للضغط عبر البحر والجو، وسط تصاعد التوترات العسكرية بين الجانبين.