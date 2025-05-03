نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- وزارة الصحة في غزة تعلن حصيلة الشهداء والمصابين إثر العدوان الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن وصول 77 شهيدًا، من بينهم 7 شهداء تم انتشالهم، و275 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

كما أكدت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أن العديد من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل صعوبة وصول فرق الإسعاف والدفاع المدني بسبب الدمار الواسع الذي خلفه العدوان.

حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ بداية أكتوبر

أضافت الوزارة أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع منذ السابع من أكتوبر 2023، قد ارتفعت إلى 52،495 شهيدًا و118،366 إصابة.

ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ مارس 2025

وأكدت الوزارة أنه منذ 18 مارس 2025، بلغ عدد الشهداء 2،396 شهيدًا، فيما وصل عدد المصابين إلى 6،325 إصابة.

يستمر الوضع الإنساني في قطاع غزة في التدهور بشكل مقلق، وسط تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية، مما يزيد من المعاناة الإنسانية في المنطقة.