رصاص يهز حرم كلية الطيران بالقرب من لوس أنجليس

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 3 مايو 2025 12:31 مساءً - في حادث مروّع عصر الجمعة، شهد حرم كلية "سبارتان" للطيران والتكنولوجيا في مدينة إنجلوود قرب لوس أنجليس إطلاق نار استهدف امرأتين، ما أدى إلى نقلهما للمستشفى.

وأوضح عمدة المدينة، جيمس باتس، أن الحادث وقع نحو الرابعة مساءً، مشيرًا إلى أن المشتبه به غادر الموقع أولاً قبل أن يتم توقيفه لاحقًا.

طوقت الشرطة المكان، في مشهد وثقته عدسات الجو، بينما أعلنت إدارة الإطفاء نقل المصابتين للعلاج، وتم احتجاز السائق وذلك بعد تحرِّي شرطة لوس أنجليس ونجاحها في تحديد مواصفات سيارة السائق.

أُغلقت الكلية مؤقتًا عقب الحادث، دون صدور تفاصيل إضافية حتى اللحظة، وسط تساؤلات عن دوافع هذا الاعتداء المباغت.