العالم اليوم - مسؤول أمني: لهذا السبب لا ترد إسرائيل على "صواريخ الحوثي"

انتم الان تتابعون خبر مسؤول أمني: لهذا السبب لا ترد إسرائيل على "صواريخ الحوثي" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 مايو 2025 12:24 مساءً - أشادت إسرائيل بالعمليات العسكرية التي تشنتها الولايات المتحدة ضد جماعة الحوثي في اليمن، ووصفتها بأنها كافية للرد على الهجمات التي استهدفتها في الفترة الأخيرة.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين، إن السبب الرئيسي وراء عدم تنفيذ إسرائيل لهجمات مضادة ضد الحوثيين يعود إلى "كفاءة العمليات الأميركية".

وأكدت المصادر أن القوات الأميركية تستهدف بدقة مجمعات القيادة، ومستودعات الأسلحة، ومرافق تصنيعها، إلى جانب مواقع تابعة لعناصر الجماعة.

وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة بأن عام 2025 سيخصص للتركيز على العمليات القتالية في قطاع غزة، في إشارة إلى إعادة ترتيب أولويات الجيش ضمن الاستراتيجية الأمنية الحالية.