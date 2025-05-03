العالم اليوم - منصب الجراح العام لأميركا.. ترامب يدعم طبيبة من أصل عربي

انتم الان تتابعون خبر منصب الجراح العام لأميركا.. ترامب يدعم طبيبة من أصل عربي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 مايو 2025 12:24 مساءً - رشّح الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الدكتورة جانيت نشيوات، لمنصب الجراح العام للولايات المتحدة، فيما تستعد الأخيرة لجلسة الاستماع المقررة أمام مجلس الشيوخ في 8 مايو الجاري، وسط دعم متزايد من أعضاء الحزب الجمهوري لحملتها.

ووفقا لما نقلته شبكة "فوكس نيوز" عن مصادر مطلعة، عقدت نشيوات وهي طبيبة أميركية من أصول أردنية سلسلة من الاجتماعات المثمرة، التقت خلالها بعدد من أعضاء لجنة الصحة والتعليم والعمل والمعاشات في مجلس الشيوخ، إلى جانب مستشاري السياسات الصحية في الحزب الجمهوري، الذين عبّروا عن دعمهم لترشيحها.

وشملت المحادثات خلال هذه اللقاءات قضايا صحية ملحة، من بينها مكافحة الأمراض المزمنة، وأزمة المواد الأفيونية، وأهمية اللقاحات، والتغذية السليمة، ونقص الكوادر الطبية، والصحة النفسية، وتعزيز التوعية الصحية القائمة على بيانات علمية دقيقة.

وتمثّل نشيوات أحد أبرز الوجوه الداعمة لحملة "لنجعل أميركا صحية مجددا" التي يقودها وزير الصحة روبرت كينيدي، والتي باتت تُعد حجر الزاوية في رؤية الجمهوريين لإصلاح النظام الصحي الأميركي.

وقال السيناتور جيم بانكس إن نشيوات "تُجسد روح الحملة"، بينما وصفها السيناتور تومي توبرفيل بأنها "قائدة صحية قوية ستعزز الشفافية في النظام الصحي الأميركي".

وتحمل نشيوات شهادتي بورد في طب الأسرة والطوارئ، وقد قادت فرقا طبية خلال جائحة كوفيد-19 في نيويورك، وأسهمت في مواجهة عدة أزمات صحية كبرى، منها أوبئة الإنفلونزا، وأزمة المواد الأفيونية، وجدري القرود.

وبدأت نشيوات دراستها في كلية الطب بجامعة الكاريبي الأميركية، قبل أن تستكمل تدريبها السريري في مؤسسات طبية بارزة مثل مستشفى جونز هوبكنز بايفيو ومستشفى سانت توماس في لندن، كما أنها تولّت منصب أول مديرة طبية لمراكز "City MD" في مانهاتن، إحدى أكبر شبكات الرعاية العاجلة في البلاد.

من جهته، قال ترامب في بيان ترشيحها: "الدكتورة جانيت نشيوات مدافعة شرسة عن الطب الوقائي، وطبيبة ذات سجل مشرف في إنقاذ وعلاج آلاف الأرواح، وستلعب دورا محوريا في جعل أميركا صحية مجددا".