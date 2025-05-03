عاجل:- نتنياهو يوافق على توسيع العمليات العسكرية في غزة واستدعاء المزيد من جنود الاحتياط

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أحمد جودة - القاهرة - أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم السبت، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد وافق على توسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، حيث من المتوقع أن يستدعي جيش الاحتلال مزيدًا من جنود الاحتياط في إطار هذا التصعيد.

جاء هذا القرار في وقت فشلت فيه محاولات التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار مع حركة حماس.

إسرائيل تستعد لاستدعاء آلاف الجنود

وبحسب الصحيفة العبرية، تستعد إسرائيل لاستدعاء آلاف من جنود الاحتياط ضمن خطط توسيع العمليات العسكرية في القطاع، مع استمرار التوترات الأمنية بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ووفقًا لعدة تقارير من قنوات كان و12، وموقع واينت، عقد نتنياهو جلسة مشاورات أمنية مساء الجمعة لعرض الخطط الهجومية المقبلة، التي تشمل تعبئة كبيرة لقوات الاحتياط.

خطط توسيع العملية العسكرية غير محسومة بعد

أفادت القناة 12 بأن خطط توسيع العملية العسكرية لم تُحسم بعد، حيث تسعى إسرائيل لمنح المزيد من الوقت لمفاوضات الرهائن مع حركة حماس.

في ذات السياق، أشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المتوقع أن يقوم بزيارة الشرق الأوسط بين 13 و16 مايو، لكن ترامب لن يمر عبر إسرائيل خلال زيارته التي تشمل السعودية والإمارات وقطر.

اجتماع الحكومة الإسرائيلية لتمرير الخطط العسكرية

من المنتظر أن تعقد الحكومة الإسرائيلية اجتماعًا غدًا الأحد للتصويت على خطط الجيش التي أقرها نتنياهو خلال مشاوراته الأمنية.

وكان العديد من الإسرائيليين، خصوصًا من عائلات الأسرى، قد حذروا من توسيع العمليات في غزة، مشيرين إلى المخاطر المحتملة على حياة الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس.

التحذيرات من توسيع العمليات العسكرية

وأعرب العديد من الإسرائيليين عن قلقهم من أن نتنياهو قد يكون غير مهتم بحياة الأسرى في غزة، مشيرين إلى أن قراره بتوسيع العمليات العسكرية يأتي في إطار الحفاظ على ائتلافه الحكومي الذي يضم اليمين المتطرف، والذي هدد بحل الحكومة في حال تم التوصل إلى وقف إطلاق النار في القطاع.