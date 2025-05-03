نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- وفاة طفلة في غزة بسبب المجاعة والجفاف وارتفاع عدد ضحايا سوء التغذية إلى 54 طفلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم السبت عن وفاة طفلة نتيجة المجاعة والجفاف في المدينة، ما يرفع عدد ضحايا سوء التغذية إلى 54 طفلًا.

ووفقًا للوزارة، توفيت الطفلة جنان صالح السكافي في مستشفى الرنتيسي غرب مدينة غزة بعد معاناتها من سوء التغذية الناتج عن المجاعة التي يشهدها القطاع بسبب الحصار.

نحو 60 ألف طفل يعانون من سوء التغذية في غزة

وأوضحت الوزارة أن نحو 60 ألف طفل في قطاع غزة يعانون من أعراض سوء التغذية الشديدة نتيجة الحصار المشدد الذي تفرضه قوات الاحتلال على القطاع، حيث يُغلق جميع المعابر ويتم منع إدخال المواد الأساسية من غذاء، ماء، دواء، وحتى الوقود، وذلك منذ نحو 64 يومًا.

تحذيرات من اليونيسف والأمم المتحدة

في سياق متصل، حذرت اليونيسف من أن أكثر من 96% من النساء والأطفال في غزة باتوا عاجزين عن تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية، بينما أشار تقرير الأمم المتحدة إلى أن 1.95 مليون فلسطيني من أصل 2.2 مليون يعانون من مستويات خطيرة من انعدام الأمن الغذائي.

المجاعة جزء من جريمة الإبادة الجماعية

منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بات سلاح التجويع جزءًا من جريمة الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان القطاع، مع تزايد القتل والحصار والتدمير، لا سيما في شمال غزة.