عاجل - ليلة النار في أوكرانيا.. روسيا تمطر كييف بـ183 مسيرة وصواريخ وسط تصعيد غير مسبوق

أحمد جودة - القاهرة - هجوم جوي روسي مكثف يضرب أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية صباح اليوم، السبت 3 مايو 2025، أن روسيا شنت هجومًا جويًا كثيفًا خلال الليل باستخدام 183 طائرة مسيرة هجومية وصاروخين بعيدَي المدى، في تصعيد يعد من الأعنف منذ بداية الحرب.

الدفاع الروسي: اعترضنا 170 طائرة مسيرة أوكرانية

وفي المقابل، صرحت وزارة الدفاع الروسية بأنها اعترضت 170 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا، إلى جانب 11 صاروخًا فوق مياه البحر الأسود، ما يشير إلى تصاعد متبادل في وتيرة الضربات الجوية بين الطرفين.

تصريحات أمريكية: اتفاق محتمل في الأفق

وسط هذا التصعيد، لفت مستشار الأمن القومي الأمريكي في تصريحات يوم الخميس الماضي إلى أن الوقت قد حان لوقف القتال، وأن الولايات المتحدة باتت قريبة من التوصل إلى اتفاق بين روسيا وأوكرانيا، قد يشمل صفقة معادن ضخمة من شأنها إعادة مليارات الدولارات التي أُنفقت في دعم كييف.



