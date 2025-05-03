العالم اليوم - سوريا.. ما حقيقة هبوط مروحية إسرائيلية في السويداء؟

انتم الان تتابعون خبر سوريا.. ما حقيقة هبوط مروحية إسرائيلية في السويداء؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 3 مايو 2025 08:22 صباحاً - نقل موقع "تلفزيون سوريا" عن مصادر وصفها بالمحلية في محافظة السويداء، نفيها للأنباء التي تحدثت عن هبوط مروحية إسرائيلي داخل المدينة الواقعة جنوبي البلاد.

وقالت المصادر لـ"تلفزيون سوريا"، إن هذه الأنباء "غير صحيحة" و"تفتقر إلى أي دليل".

ووفق "تلفزيون سوريا" فإنه لم يتم رصد أي تحليق لمروحية في أجواء السويداء، كما لم يسجل أي هبوط لطائرة مروحية في المنطقة.

وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن مصادر أنباء تفيد بهبوط مروحية إسرائيلية في السويداء، ومغادرتها بعد وقت قصير.

وذكرت صفحة "السويداء 24" المحلية نقلا عن مصادر أن "الأنباء المتداولة عن هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في السويداء عارية عن الصحة وتأتي في سياق حملات التحريض الطائفي الممنهجة".

وأضافت: "لم تُسمع أصوات مروحيات في أجواء المحافظة إنما كان هناك أصوات انفجارات بسبب الغارات الجوية التي كانت تستهدف مواقع عسكرية في ريف درعا".

غارات إسرائيلية تستهدف مناطق متفرقة في سوريا

وكان مراسل "دوت الخليج" قد أفاد بأن غارات إسرائيلية استهدفت، مساء الجمعة، عدة مناطق في سوريا.

وذكر مراسلنا أن انفجارا قويا سمع في العاصمة دمشق، في الوقت الذي قال فيه مصدر لـ"دوت الخليج" إن غارة إسرائيلية ضربت أهدافا في منطقة حرستا بريف دمشق، مما خلّف قتيلا مدنيا واحدا.

كما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء الجمعة، أن الطيران الإسرائيلي استهدف بغارة محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي، الأمر الذي أسفر عن وقوع 4 إصابات.

وأوضحت "سانا" أن غارة للطيران الإسرائيلي استهدفت كذلك محيط بلدة موثبين في ريف درعا الشمالي.

وكشفت وكالة "فرانس برس" أيضا أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت، مساء الجمعة، محيط العاصمة دمشق وغرب سوريا.

وأفادت وسائل إعلام سورية بتحليق مكثف لعدة طائرات حربية إسرائيلية دخلت من الأجواء اللبنانية باتجاه وسط سوريا، بالتوازي مع تحليق طيران حربي تركي فوق الحدود السورية - التركية بريفي إدلب وحلب.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه قصف "موقعا عسكريا ومدافع مضادة للطائرات وبنية تحتية لصواريخ سطح-جو في سوريا".

وكانت هيئة البث الإسرائيلية قالت في وقت سابق الجمعة إن الجيش الإسرائيلي يستعد لاستهداف مواقع إضافية داخل سوريا، تشمل أهدافا عسكرية وأخرى تابعة للنظام الجديد.

وأوضحت أن الضربات المحتملة تهدف إلى توجيه رسالة للنظام السوري الجديد بعدم تنفيذ أعمال انتقامية ضد السكان الدروز.

وأشارت الهيئة إلى أن هذه الأهداف تمّت المصادقة عليها من قبل رئيس الحكومة ووزير الدفاع.

وشنت القوات الجوية الإسرائيلية غارات بالقرب من القصر الرئاسي السوري في ساعة مبكرة من صباح الجمعة، بعد تحذير السلطات السورية من عدم التقدم نحو قرى يسكنها أفراد من طائفة الدروز في جنوبي سوريا.